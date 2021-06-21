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Жители России стали меньше пить в пандемию

Источник:
«Известиям»
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Фото: © Sibnet.ru
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Жизнь #Еда #Здоровье
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