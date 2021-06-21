Россия испытает новый бронеминер «Клещ»

Новая бронемашина минирования «Клещ» поступила на государственные испытания в российскую армию, сообщил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

«Сейчас подготовлен к государственным испытаниям мобильный постановщик минных заграждений, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ"», — приводит РИА Новости слова Зараховича.

Машина создана на базе «Тайфун-ВДВ». Автомобиль весит 14 500 килограммов и оборудован 60 кассетами с минами. При этом бронированный автомобиль может разгоняться до 100 километров в час. Экипаж — два человека.

«Ремдизель» занимается выпуском техники для вооруженных сил, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и различной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%.