Украина пригрозила России турецкими беспилотниками

Киев закупил у Турции ударные беспилотники для того, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», — цитирует РИА Новости м министра.

Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», — добавил Кулеба в ответ на вопрос, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.

При этом глава МИД пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.

Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников компании Baykar — сообщили о закупке Киевом турецких ударных беспилотников Bayraktar. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подобная информация не вызывает радости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверял, что сделка не направлена против России.