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ЧЕ по футболу: все матчи 21 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Последние матчи группового этапа на чемпионате Европы по футболу —2020 сыграют группы В и С. В понедельник, 21 июня, состоятся четыре встречи: Украина против Австрии, Северная Македония против Нидерландов, Россия против Дании и Бельгия против Финляндии.

В плей-офф Евро-2020 попадут 12 команд, занявших первые два места в группах. Еще четыре сборные отберут с третьих мест, при отборе будет учитываться количество забитых и пропущенных голов. 

Украина — Австрия (группа C)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 19.00 мск

У обеих команд по три очка после двух туров. Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место. Австрии надо побеждать.

«Австрийцы очень сильны в физическом плане, это было заметно по играм с Македонией и Нидерландами. Австрия постоянно прессинговала и проводила быстрые атаки. <…> Нам нужно придерживаться дисциплины и выполнять план тренера», — поделился ожиданиями от игры полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

Это третий матч сборных, но два предыдущих были товарищескими, счет равный. Букмекеры дают на победу Украины 2.54, на победу Австрии 2.94, на ничью 3.43.

Северная Македония — Нидерланды (группа C)

Прямая трансляция матч на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

Нидерланды досрочно гарантировали себе первое место в группе. Северная Македония уже не может занять даже третье место.

«Мы хотим устроить настоящее шоу и надеемся заработать первые очки на турнире», — амбициозно заявил главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски. «Северная Македония по праву играет здесь. Они очень хорошо сыграли (в предыдущих матчах), это команда с отличной организацией игры», — высказался о соперниках главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур.

Букмекеры не верят в победу Северной Македонии, на нее принимают ставки с коэффициентом 18, на ничью 7.04, победа Нидерландов оценивается 1.19.

Финляндия — Бельгия (группа В)

Прямая трансляция матч на телеканале «Матч!» в 22.00 мск

Бельгия уже в 1/8 финала. Ничья гарантирует команде первое место. Финны выйдут в плей-офф в случае победы. Команде хватит и ничьей, если Россия проиграет Дании.

«Мы создали больше моментов в матче против России, но нам не хватало последнего паса. Нам нужно над этим поработать. У игроков хорошее настроение», — отметил главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва.

До этой встречи команды сыграли вничью товарищеский матч в 2016 году. Котировки букмекеров на игру: сборная Финляндии — 17.00, ничья — 7.05, сборная Бельгии — 1.25.

Россия — Дания (группа В)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

Россия точно выйдет в 1/8 финала, если победит. В случае ничьей путь в плей-офф россиянам откроет поражение и ничья Бельгии в матче с финнами. 

Дания может занять второе место в группе в случае победы над Россией при условии, что Финляндия проиграет Бельгии, но и это не точно — будут учитываться забитые мячи.

«Очень странно, что до сих пор у нас нет очков, но мы концентрируемся на игре с Россией. Если выиграем ее, можем пройти дальше. По сути, для нас Евро начинается сейчас. Мы чувствует себя нормально, нам нужна победа, мы об этом знаем. Россия играет хорошо, когда это необходимо, у них отличные игроки», — высказался главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд.

Команды редко играли между собой — в товарищеском поединке 2012 года выиграла Россия. Букмекеры видят фаворитом сборную Дании, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.67, на победу России — с коэффициентом 5.15, на ничью — 4.3.

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Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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