Президент России потребовал нарастить темпы вакцинации

Президент России Владимир Путин потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Тем более, что страна обладает четырьмя собственными вакцинами, напомнил российский лидер.

«Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент подчеркнул, что у России есть все возможности в этой сфере. «Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается», — сказал он.

Сейчас в России зарегистрированы вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Вакцины «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак», — двухкомпонентные, «Спутник Лайт» однокомпонентная.