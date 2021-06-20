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Президент России потребовал нарастить темпы вакцинации

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Тем более, что страна обладает четырьмя собственными вакцинами, напомнил российский лидер.

«Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент подчеркнул, что у России есть все возможности в этой сфере. «Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается», — сказал он.

Сейчас в России зарегистрированы вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Вакцины «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак», — двухкомпонентные, «Спутник Лайт» однокомпонентная.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
Sibnet.Ru