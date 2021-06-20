Байден втянул Запад в противостояние с Китаем

Первый визит президента США Джо Байдена в Европу (переговоры со странами-участницами G7, НАТО и ЕС) показал важнейшее направление внешнеполитической стратегии США — торможение и сдерживание Китая, считает профессор-исследователь «Высшей школы экономики» Федор Лукьянов.

Байден вел избирательную кампанию и выиграл ее как анти-Трамп. По ряду знаковых направлений — изменению климата, контроль над вооружениями и договоренности по иранской атомной программе — так и произошло. «Но в других сферах линия, несмотря на кардинально иную стилистику, оказалась более чем преемственной. И направление главного удара — прежнее: Китай», — пишет Лукьянов в своей статье для «Российской газеты».

По его словам, Дональд Трамп запомнился яркими антикитайскими мемами. Байдену подобное несвойственно, шума немного, зато эффективность — не в пример бывшему оппоненту. Европейские союзники, не пылая особым энтузиазмом, фактически приняли на вооружение антикитайскую повестку США, отмечает профессор.

В итоговом документе саммита «Большой семерки» Китай упоминается четыре раза, и все — в негативном контексте. «А заключительное коммюнике встречи в верхах НАТО впервые однозначно называет Китай риском для безопасности альянса», — обращает внимание Лукьянов.

«Европа не имеет жгучего желания втягиваться в американо-китайскую стратегическую конфронтацию, лидеры Франции, Италии и особенно Германии на это указали. Но установочные документы приняли, а всё остальное уже лирика. Запад выстраивается в общий фронт противостояния Пекину и без всяких карнавальных боевых кличей Трампа», — подчеркивает профессор.