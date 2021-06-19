Людей завалило на шахте в Кузбассе после обрушения

Обрушение угля произошло на шахте «Анжерская-Южная» в Куззбассе в субботу из-за выброса метана, по предварительной информации, два человека оказались под завалами, один из них погиб.

О погибшем человеке сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он же сообщил, что самостоятельно с места ЧП эвакуируются 139 человек.

Шахта «Анжерская-Южная», построенная на Кузбассе в 1999 году, осуществляет подземную добычу коксующегося угля в границах Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения. Осваиваемые участки входят в черту города Березовский в Кемеровской области.