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Людей завалило на шахте в Кузбассе после обрушения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Обрушение угля произошло на шахте «Анжерская-Южная» в Куззбассе в субботу из-за выброса метана, по предварительной информации, два человека оказались под завалами, один из них погиб.

О погибшем человеке сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он же сообщил, что самостоятельно с места ЧП эвакуируются 139 человек.

Шахта «Анжерская-Южная», построенная на Кузбассе в 1999 году, осуществляет подземную добычу коксующегося угля в границах Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения. Осваиваемые участки входят в черту города Березовский в Кемеровской области.

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Кузбасс #ЧП
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