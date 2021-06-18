Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина

Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», — приводит РБК слова Пармелена.

Президент отметил, что после того, как Байден и Путин поговорили первые пять минут на женевской вилле Ла-Гранж, он понял, что «между ними все идет нормально».

Саммит России и США состоялся в Женеве 16 июня. Помимо Путина и Байдена в переговорах участвовали глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Саммит длился около четырех часов.

По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями. «Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в документе.