Счетная палата сообщила о росте цен на жилье

Господдержка строительной отрасли в период пандемии помогла сохранить темпы ввода жилья, но вместе с этим они привела к росту цен на 12% за год, говорится в отчете Счетной палаты.

«Масштабная господдержка рынка ипотечного кредитования стимулировала рост спроса на жилье, что при недостаточном предложении в ряде регионов привело к росту цен. По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12% по отношению к 2019 году», — приводит ТАСС содержание отчета.

Счетная палата, меры господдержки предотвратили массовое банкротство застройщиков, сохранили темпы ввода жилья на уровне 2019 года (более 82 миллионов квадратных метров) и простимулировали застройщиков к запуску новых проектов.

Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года установил рекорд за всю историю рынка ипотеки — выдано 1,7 миллиона кредитов на 4,3 триллиона рублей.