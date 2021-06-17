НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сильные ночные дожди затопили Керчь. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
364 3

Сильные ливни прошли в ночь на четверг в Керчи и затопили город — пользователи Сети поделились видео утонувших автомобилей и горожан, передвигающихся по пояс в воде.

В восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков, например, в Керчи 82 миллиметров осадков, сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.



По данным МЧС, подтоплено около 300 домов на территории трех населенных пунктов: в Керчи, селах Новоотрадном и Приозерном. Из-за обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме.

На центральных улицах и перекрестках Керчи парализовано движение транспорта. В городе частично отключено электричество. Горожан эвакуируют из зон подтопления.



Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 18 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ожидаются очень сильные дожди (более 30 миллиметров), грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду.

Еще по теме
Трое неизвестных пловцов преследовали лодку с главой Крыма
Сильный ливень и крупный град накроют Омск
Поднявшаяся вода затопила 200 дач в Иркутске
Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с лесными пожарами в Приангарье
смотреть все
ЧП #Стихии #Происшествия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сильный ливень и крупный град накроют Омск
Минздрав рассказал о введении обязательной вакцинации в Новосибирске
Продажа места на кладбище обернулась для иркутянина уголовным делом
Жвачкин попросил у федеральных властей побольше вакцины от COVID
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
17 июня 16:00
(МСК)
Украина
С. Македония
17 июня 19:00
(МСК)
Дания
Бельгия
Весь календарь
Последние матчи
16 июня 22:00
(МСК)
Италия 3
Швейцария 0
16 июня 19:00
(МСК)
Турция 0
Уэльс 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 33 голоса
  • Алена Долина — 22 голоса
  • Kohka76 — 15 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
38
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
35
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
31
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
25
Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации
Sibnet.Ru