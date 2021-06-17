Сильные ночные дожди затопили Керчь. ВИДЕО

Сильные ливни прошли в ночь на четверг в Керчи и затопили город — пользователи Сети поделились видео утонувших автомобилей и горожан, передвигающихся по пояс в воде.

В восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков, например, в Керчи 82 миллиметров осадков, сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По данным МЧС, подтоплено около 300 домов на территории трех населенных пунктов: в Керчи, селах Новоотрадном и Приозерном. Из-за обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме.

На центральных улицах и перекрестках Керчи парализовано движение транспорта. В городе частично отключено электричество. Горожан эвакуируют из зон подтопления.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 18 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ожидаются очень сильные дожди (более 30 миллиметров), грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду.