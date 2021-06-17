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Байден заявил о страхе России стать «Верхней Вольтой с ракетами»

Источник:
РБК
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Фото: The White House

Россия находится в трудном положении, но при этом не хочет выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием», заявил журналистам президент США Джо Байден у трапа самолета перед вылетом из Женевы в Вашингтон после двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия находится в очень, очень трудном положении. На них давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться мировой державой», — приводит РБК слова Байдена, сказанные им в ответ на вопрос о том, как он может быть уверен в выполнении Москвой своих обещаний .

«И они отчаянно не хотят, чтобы их знали, как сказал один критик, в качестве Верхней Вольты с ядерными ракетами», — продолжил Байден, отметив, что «как он узнал, для каждого мирового лидера важно, как он выглядит на международной арене».

Верхней Вольтой до августа 1984 года называлось государство в Западной Африке Буркина-Фасо. Точное происхождение фразы о «Верхней Вольте с ракетами» неизвестно, однако с 1980-х годов такое определение часто применялось к СССР. Изобретение фразы приписывалось канцлеру ФРГ в 1974-1982 годах Гельмуту Шмидту, а также премьер-министру Великобритании в 1979—1990 годах Маргарет Тэтчер.

Встреча Путина и Байдена прошла в среду, 16 июня в Женеве. По итогам саммита стороны договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон. Путин после встречи сообщил, что в отношениях между странами накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было.

Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной», отметив, что появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США.

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Политика #Мир
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