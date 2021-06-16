Путин заявил об отсутствии вражды на встрече с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом не было враждебности — разговор был конструктивным.

«Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен», — заявил Путин на пресс-конференции итогам встречи с Байденом.

Так Путин и Байден договорились вернуть послов на свои места службы — в Москву и в Вашингтон. «Этот вопрос решен», — сказал российский лидер, отметив, что послы «возвращаются к месту своей службы».

Президент России рассказал о впечатлениях о президенте США Джо Байдене. «Я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно», — сказал Путин.

Путин, говоря о перспективах отношений с США после встречи с американским лидером Джо Байденом, заявил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули.

«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», — сказал Путин.