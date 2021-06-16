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Зеленский пообещал создать самую сильную армию в Европе

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе, если Запад оставит Киев один на один в решении вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Все должны понимать, что на нашем месте может быть другая страна. И если Украина будет самостоятельно решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, чем превратиться в очень прочную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, «и на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей». Так сказал, отвечая на вопрос, что можно сделать, чтобы заставить Запад помочь Украине вернуть неподконтрольные ныне территории.

В этом контексте президент вновь прибег к тезису о том, что проблема на востоке Украины является проблемой всей Европы.

Заявления о том, что украинская армия может стать сильнейшей в Европе или уже таковой стала, звучали от руководства страны неоднократно и на протяжении нескольких лет.

Еще в 2015 году на тот момент президент государства Петр Порошенко утверждал, что украинская армия — уже «одна из самых сильных армий на континенте», поясняя это тем, что она якобы «остановила российскую агрессию».

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