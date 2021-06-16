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Еще один ребенок пострадал на батуте в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Еще один ребенок получил травму на батуте в Барнауле, следователи возбудили уголовное дело, сообщила прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, в парке семейного отдыха Барнаула во время игры на батуте ребенок случайно травмировал другого ребенка, которому в итоге понадобилась медицинская помощь. Пострадавшему шесть лет.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

Тема травм детей на аттракционах в Алтайском крае попала под пристальное внимание после ЧП 30 мая, когда в краевой столице опрокинулся батут, и тяжелые травмы получили две маленькие девочки, одну из них подключили к аппарату ИВЛ. Власти тогда начали проверку всех аттракционов регионе. Уже 2 июня в соседнем Новоалтайске, катаясь на карусели, 12-летняя девочка ударилась ногами об операторскую будку, ей также понадобилась помощь медиков.

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