Дети после ЧП с батутом в Барнауле находятся в реанимации

Две девочки, пострадавшие накануне в Барнауле на лопнувшем батуте, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, одна из них подключена к искусственной вентиляции легких, сообщил Минздрав Алтайского края.

ЧП произошло накануне у торгового центра «Район». Батут лопнул, когда на нем находились дети, двоих девочек отбросило на трамвайные пути, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Обе в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации, одна из девочек подключена к ИВЛ», — сообщил представитель пресс-службы. Уточняется, что дети находятся в Больнице скорой медицинской помощи.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Губернатор Виктор Томенко после инцидента поручил проверить все развлекательные аттракционы региона. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Одна из работников аттракциона сообщила СМИ, что батут протерся об асфальт, так как у него не было подложки, и из-за работы компрессора взмыл вверх. Очевидцы трагедии также говорят, что ветра на момент инцидента не было.