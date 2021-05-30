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Дети пострадали в Барнауле на лопнувшем батуте

Источник:
Sibnet.ru
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Стропы детского батута сорвало в Барнауле в районе Докучаевского рынка, пострадали двое детей, упавших на трамвайные рельсы, сообщили очевидцы. СКР отмечает, что число пострадавших пока уточняется.

Фото и видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях. Сообщается, что батут лопнул, когда на нем были дети, двое перелетели через забор на проходящие рядом с батутом рельсы.

СУ СК региона сообщает, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется. В социальных сетях очевидцы сообщают об одном якобы пропавшем во время инцидента ребенке, которого до сих пор не нашли.


Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, они устанавливают владельцев батута, допрашивают очевидцев, сотрудников расположенного неподалеку торгового центра. В настоящее время дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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