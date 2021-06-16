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Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сдал тест на коронавирус накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и пошутил на эту тему.

Telegram-канал МИД опубликовал видео с Лавровым. На кадрах видно, как он выходит из процедурного кабинета. «Вскрытие покажет», — отвечает он на вопрос о результатах теста.


В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.

Сегодня президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве. Участие в переговорах примет и глава российского внешнеполитического ведомства.

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