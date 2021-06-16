Сократился инкубационный период COVID-19

Симптомы болезни раньше проявлялись на седьмой—девятый день, а сейчас — на четвертый-пятый, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период: если раньше было на седьмой—девятый день, то сейчас — на четвертый-пятый день. Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса», — пояснил Проценко в беседе с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале «Анонимы».

В то же время он не стал утверждать, что рост заболеваемости в России и изменения в инкубационном периоде связаны с новым индийским штаммом коронавируса.

По словам главврача, сейчас в больницу в Коммунарке прибывает больных с COVID-19 больше, чем в пиковые дни во время первых двух волн пандемии. «Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступают каждый день, это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», — сообщил Проценко.

Проценко назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию. Он также не исключил, что «фееричное» отношение москвичей к масочному режиму, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность стали причиной взрывного роста числа заболевших за последние две недели.



