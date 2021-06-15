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Черчесову предложили включить речь Бузовой перед матчем с финнами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вполне может включить мотивационную речь телеведущей Ольги Бузовой на установке перед матчем с Финляндией, так пошутила пресс-служба национальной команды.

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — говорится в сообщении сборной в Twitter.

«Хотела бы обратиться к футболистам. Есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас. Я так люблю Россию, спорт, футбол. Ребята, я вас люблю, вас любит страна, мы за вас болеем. Просто не бойтесь», — сказала Бузова в эфире телеканала «Матч!».

Она призвала футболистов включится в игру, включить мозг, потому что футбол — командная игра. «Ребята, простите, но вам не хватило смелости. Чего вы перед бельгийцами зассали? Идите вперед, не бойтесь. Вы топовые футболисты, у вас большие возможности. Я в вас верю!» — заключила она.

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборных Финляндии и России состоится 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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