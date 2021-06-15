Инженера задержали по делу о взрыве на новосибирской заправке

Инженер АЗС задержан в рамках уголовного дела о взрыве, который произошел на заправке в понедельник, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Ранее стало известно о задержании директора АЗС.

«По подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи будут настаивать на аресте подозреваемых. Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают в качестве наказания до шести лет лишения свободы.