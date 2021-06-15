НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Рыбаки-любители и браконьеры стали «поставщиками» описторхоза

Источник:
Sibnet.ru
385 0
Фото: © BarbaraJackson / Pixabay License

Рыбаки-любители и браконьеры, занимающиеся неконтролируемым вывозом рыбы из очагов описторхоза, способствуют активному распространению заболевания. По данным Роспотребнадзора по Бурятии, на долю описторхоза приходится более 80% заболеваний, передающихся рыбными паразитами.

Описторхоз — заболевание, вызываемое паразитами, живущими в рыбе семейства карповых. Болезнь приводит к тяжелым поражениям печени, на ее долю приходится 200 тысяч заболеваний и более 7 тысяч случаев смерти в мире ежегодно. Наиболее распространено в среднем течении Оби.

Основной канал поставки описторхоза за пределы очагов заболевания — рыбаки-любители и браконьеры. Их «товар» не проходит проверок, бесконтрольно вывозится из очагов и продается на несанкционированных рынках.

Высокие показатели заболеваемости описторхозом усугубляются социальными факторами — увеличением в рационе питания плохо обработанной рыбы среди жителей прибрежных городов и поселков.

Описторхоз зарегистрирован во всех возрастных группах. Неблагополучными по заболеванию являются практически все территории, примыкающие к бассейнам рек Оби, Иртыша, Томи и их притокам.

Еще по теме
Шаман из Хакасии показала технику отпускания обид
Перечислены лекарства, после которых нельзя за руль
Новый комплекс для лучевой терапии рака создадут в Томске
Правительство Бурятии запретило водить детей в торговые центры
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инженера задержали по делу о взрыве на новосибирской заправке
Дожди и холод вернутся в Забайкалье
Первые проверки заправок в Новосибирске выявили нарушения
Омичи признались в неприязни к туристам
Самое популярное
Хакеры выложили исходный код Cyberpunk 2077
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Microsoft намекнула на скорый анонс Windows 11
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
15 июня 19:00
(МСК)
Венгрия
Португалия
15 июня 22:00
(МСК)
Франция
Германия
Весь календарь
Последние матчи
14 июня 22:00
(МСК)
Испания 0
Швеция 0
14 июня 19:00
(МСК)
Польша 1
Словакия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 20 голосов
  • ratibor-devil — 11 голосов
  • gusaley — 11 голосов
написать кричалку
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....

Ведро ежей

Это где так дворники 30+ зарабатывают?
Sibnet.Ru