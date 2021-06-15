Рыбаки-любители и браконьеры стали «поставщиками» описторхоза

Рыбаки-любители и браконьеры, занимающиеся неконтролируемым вывозом рыбы из очагов описторхоза, способствуют активному распространению заболевания. По данным Роспотребнадзора по Бурятии, на долю описторхоза приходится более 80% заболеваний, передающихся рыбными паразитами.

Описторхоз — заболевание, вызываемое паразитами, живущими в рыбе семейства карповых. Болезнь приводит к тяжелым поражениям печени, на ее долю приходится 200 тысяч заболеваний и более 7 тысяч случаев смерти в мире ежегодно. Наиболее распространено в среднем течении Оби.

Основной канал поставки описторхоза за пределы очагов заболевания — рыбаки-любители и браконьеры. Их «товар» не проходит проверок, бесконтрольно вывозится из очагов и продается на несанкционированных рынках.

Высокие показатели заболеваемости описторхозом усугубляются социальными факторами — увеличением в рационе питания плохо обработанной рыбы среди жителей прибрежных городов и поселков.

Описторхоз зарегистрирован во всех возрастных группах. Неблагополучными по заболеванию являются практически все территории, примыкающие к бассейнам рек Оби, Иртыша, Томи и их притокам.