Белый дом рассказал, где США готовы сотрудничать с Россией

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии и по темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других направлений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Позиция Вашингтона в отношениях с Москвой основывается на «двух основополагающих элементах». В первую очередь, Соединенные Штаты обращают внимание на общие интересы, по которым стороны могут «работать вместе для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа», цитирует РИА Новости Салливана.

«Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», — помощник президента США по нацбезопасности.

Чиновник также заявил и о втором «элементе отношений», идея которого состоит в том, что США должны «четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор».

Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО. Через два дня после этого в Женеве Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным.