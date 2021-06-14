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Белый дом рассказал, где США готовы сотрудничать с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: This image or media was taken or created by Matt H. Wade. To see his entire portfolio, click here.@thatmattwade This image is protected by copyright! If you would like to use it, please read this first. / CC BY-SA 3.0

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии и по темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других направлений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Позиция Вашингтона в отношениях с Москвой основывается на «двух основополагающих элементах». В первую очередь, Соединенные Штаты обращают внимание на общие интересы, по которым стороны могут «работать вместе для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа», цитирует РИА Новости Салливана.

«Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», — помощник президента США по нацбезопасности.

Чиновник также заявил и о втором «элементе отношений», идея которого состоит в том, что США должны «четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор».

Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО. Через два дня после этого в Женеве Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

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Политика #Мир #Говорят о России
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