НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определена самая популярная у россиян страна для летнего отдыха

Источник:
ТАСС
267 1
Фото: Michal Klajban / CC BY-SA 4.0

Лидером среди зарубежных стран, куда россияне намерены отправиться на летний отдых, в 2021 году оказался Кипр, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Лидером по бронированию летних туров стал Кипр, где теплое Средиземное море и красивые пейзажи привлекают все больше туристов. Аналитики банка "Русский стандарт посчитали, что в 2021 году [с начала года] средний чек покупок по картам в этой стране составил 4 840 рублей», — приводит ТАСС исследование банка.

Среди лидеров по спросу среди заграничных направлений оказались Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в частности, Дубай. Такое распределение вполне объяснимо с учетом большинства закрытых направлений для туристических поездок, указывают аналитики банка.

В России значительным спросом пользуются туры на море, среди которых лидирует Крым. Он немного опередил такие туристические направления нашей страны как Геленджик и Сочи, откуда туристы часто отправляются в поездку по Абхазии.

Еще по теме
Семьям с детьми дадут льготы на путешествия в России
Эксперты подсчитали среднюю стоимость отдыха на Байкале
Опубликован топ «магических» мест в Сибири
Россия возобновила авиасообщение с восемью странами
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Молодежь станцевала лезгинку на крыше «Жигулей» в Новосибирске
Новосибирск накроет аномальная жара
Капризов порыбачил в родном кузбасском селе
Пьяные в Забайкалье закидали камнями отдел полиции
Самое популярное
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Electronic Arts представила игру Battlefield 2042
Хакеры выложили исходный код Cyberpunk 2077
Томичи с воздушными шариками собрались у суда в ожидании Кляйна
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
14 июня 16:00
(МСК)
Шотландия
Чехия
14 июня 19:00
(МСК)
Польша
Словакия
Весь календарь
Последние матчи
13 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 3
Украина 2
13 июня 19:00
(МСК)
Австрия 3
Северная Македония 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • viktorantipev — 29 баллов
  • Евгений Строков — 29 баллов
  • BulletformyvalentinE — 28 баллов
сделать прогноз
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
30
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
29
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин одобрил бесплатное подведение газа к домам россиян
Sibnet.Ru