Определена самая популярная у россиян страна для летнего отдыха

Лидером среди зарубежных стран, куда россияне намерены отправиться на летний отдых, в 2021 году оказался Кипр, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Лидером по бронированию летних туров стал Кипр, где теплое Средиземное море и красивые пейзажи привлекают все больше туристов. Аналитики банка "Русский стандарт посчитали, что в 2021 году [с начала года] средний чек покупок по картам в этой стране составил 4 840 рублей», — приводит ТАСС исследование банка.

Среди лидеров по спросу среди заграничных направлений оказались Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в частности, Дубай. Такое распределение вполне объяснимо с учетом большинства закрытых направлений для туристических поездок, указывают аналитики банка.

В России значительным спросом пользуются туры на море, среди которых лидирует Крым. Он немного опередил такие туристические направления нашей страны как Геленджик и Сочи, откуда туристы часто отправляются в поездку по Абхазии.