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Роспотребнадзор сообщил о влиянии вакцин от COVID на фертильность

Источник:
Sibnet.ru
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Беременная женщина
Фото: © Pexels / Pixabay License

Доказательств того, что какая-либо вакцина от коронавируса, разработанная в России, влияет на фертильность мужчин и женщин, нет, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено», — сообщило ведомство.

Специалисты обратили внимание, что если человек планирует пополнение в семье, то избегать беременности после вакцинации от COVID-19 не нужно.

В июне новосибирские ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН провели эксперимент на лабораторных мышах и выяснили, что вакцинация не только не мешает мужской фертильности, а напротив, улучшает ее.

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