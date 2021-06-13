Поклонская назвала причину отказа идти на выборы в Госдуму

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.

Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах.

«Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни — это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие», — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить «другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры».

Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель. «Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России», — добавила депутат.