НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Поклонская назвала причину отказа идти на выборы в Госдуму

Источник:
РИА Новости
107 0
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.

Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах.

«Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни — это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие», — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить «другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры».

Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель. «Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России», — добавила депутат.

Еще по теме
Бывший советник Путина предложил вернуть Украину силой
Раскрыта роль иностранных советников Ельцина в развале СССР
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Путина не задела новая форма сборной Украины по футболу с Крымом
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель в Новосибирске сбил женщину на переходе
Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с лесными пожарами в Приангарье
Туристы пройдут по следам снежного барса в Красноярском крае
Жители Новосибирска назвали желаемую сумму безусловного дохода
Самое популярное
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Документальный фильм «Евро-2008» вышел эксклюзивно в Wink
Electronic Arts представила игру Battlefield 2042
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
13 июня 16:00
(МСК)
Англия
Хорватия
13 июня 19:00
(МСК)
Австрия
Северная Македония
Весь календарь
Последние матчи
12 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 3
Россия 0
12 июня 19:00
(МСК)
Дания 0
Финляндия 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 18 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • ratibor-devil — 10 голосов
написать кричалку
Картина дня
Путин назвал цель предстоящей встречи с Байденом
Поклонская назвала причину отказа идти на выборы в Госдуму
Россию заподозрили в хищении данных по делу рейса MH-17
Ношение маски признали причиной ряда тяжелых заболеваний
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
30
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
28
Путин одобрил бесплатное подведение газа к домам россиян
Sibnet.Ru