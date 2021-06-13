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Байден опозорился на встрече с королевой Елизаветой II

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: U.S. Embassy in U.K.

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите «Большой семерки» (G7) по правилам которого последними на мероприятие должны появляться члены королевской семьи.

Байден с женой Джилл прибыли на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой, приводит «Интерфакс» сообщения британских СМИ.

Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на какое-либо официальное мероприятие. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Джо Байден впервые встретился с королевой на закрытом приеме и лидерами G7 в субботу вечером.

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