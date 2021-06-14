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Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала «Россия»

Сериал «Эксперт» рассказывает о криминалисте экстра-класса Борисе Крылове, который расследует загадочную смерть своего отца. Премьера сериала состоится на канале «Россия» 14 июня.

В центре сюжета пара детективов — Борис Крылов и Анна Воскресенская. Крылов в своей работе использует парадоксальные и неочевидные методы, которые помогают ему распутывать даже самые сложные преступления, за что коллеги называют его современным Шерлоком Холмсом.

Из-за развода с женой блестящий сыщик уходит из полиции и зарабатывает на жизнь консультантом на съемках детективных сериалов. Но когда в автокатастрофе погибает его отец – известный хирург, а он сам получает серьезную травму, Крылов начинает собственное расследование. Чутье подсказывает, что ДТП было спланировано: перед смертью отец пытался ему что-то сказать.

Борис возвращается в профессию и устраивается экспертом в следственный отдел, который возглавляет майор Анна Воскресенская. Когда-то Анна была студенткой Крылова. Теперь Крылову и Воскресенской предстоит работать вместе. Раскрывая преступления, герои разбираются со своим прошлым и чувствами друг к другу.

За кадром

Роль Бориса Крылова в сериале «Эксперт» играет актер Алексей Морозов, в роли Анны Воскресенской — Алина Сергеева. Также в проекте снялись Елизар Назаренко, Павел Вишняков, Олеся Жураковская, Павел Харланчук, Артур Логай, Дмитрий Соловьев, Анна Арефьева, Алексей Нагрудный, Ольга Морозова, Игорь Портянко.

«Готовясь к роли, я консультировалась у реальных следователей и даже была на допросе. Мне было важно увидеть детали, как следователь заходит в помещение, держит ручку, смотрит по сторонам, какие у него жестикуляция и мимика, как он задает вопросы, например, был ли в этот день дождь. Только на первый взгляд кажется, что это не имеет отношения к делу, но даже такие детали важны при допросе, потому что позволяют найти зацепку», — рассказала Сергеева о работе над ролью.

По словам режиссера сериала Олега Туранского, немаловажную роль в истории играют взаимоотношения главных персонажей, так что зрители будут с интересом наблюдать за личной жизнью героев на фоне их детективных расследований.

Премьера сериала «Эксперт» — 14 июня в 21.20 на канале «Россия».

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