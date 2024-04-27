IOWA презентует новый трек на «Фабрике звезд»

Певица IOWA станет одним из гостей на «Фабрике звезд», на отчетном концерте в воскресенье, 28 апреля, она исполнит отрывок из нового трека, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

После исполнения хита «Бьет бит» IOWA вместе с Марией Гордеевой споет припев нового трека «Кусь». Это будет первое исполнение песни на ТВ.

В новом выпуске «Фабрики звезд» гостями также станут группы «Моя Мишель» и «На-На», Ольга Серябкина, Митя Фомин и Игорь Саруханов.

Кульминацией концерта станут сольные выступления номинантов недели – Александра Круга, Габриэля Александрова и Софьи Полозовой. Каждый из них исполнит свою песню. Кто останется. А кто покинет проект решат наставники, члены жюри и участники на традиционном голосовании.

Новый выпуск «Фабрики звезд» покажут в воскресенье, 28 апреля, в 22.00 на ТНТ.