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Евро-2020: кто играет 13 июня

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Евро-2020 начинается для сборных групп С и D. Первые матчи в воскресенье, 13 июня, сыграют Англия с Хорватией, Австрия с Северной Македонией и Украина с Нидерландами. Как команды попали на чемпионат и какие у них шансы в этих встрчах?

Англия — Хорватия (группа D)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 16.00 мск

В отборочном турнире Евро-2020 англичане уверенно победили в группе, потерпев только одно поражение в восьми встречах. «Львы» забили 37 голов. Хорваты тоже выиграли в своей группе, сумев одержать только пять побед в восьми матчах. На прошлом турнире обе команды дошли до 1/8 финала.

Британцы обидно уступили хорватам в полуфинале ЧМ-2018 и будут стараться взять реванш. Котировки букмекеров на победу сборной Англии — 1.80, на победу сборной Хорватии — 4.85, на ничью — 3.77.

Австрия — Северная Македония (группа С)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

Северная Македония дебютирует на чемпионате Европы. В отборочной команда финишировала третьей, пропустив вперед Австрию и Польшу, но попасть в финальную часть смогла благодаря новому турниру Лига Наций. Австрийцы же заняли второе место в группе.

Австрия дважды обыграла Северную Македонию в квалификации Евро-2020, но за два года многое изменилось. «Красные львы» показали прогресс, когда в марте обыграли Германию на выезде. Но по прогнозам букмекеров, Австрия все равно фаворит. Коэффициенты на победу команды Франко Фода — 1.78, 3.45 на ничью и 5.80 на победу Северной Македонии.

Нидерланды — Украина (группа С)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

В отборе к Евро-2020 команда Рональда Кумана заняла второе место в группе, пропустив вперед Германию. Подопечные Андрея Шевченко финишировали на первом месте в группе, вничью сыграв с такими мэтрами, как Франция и Португалия. На прошлый ЧЕ Нидерланды не попали, а Украина не смогла выйти из группы.

Команды прежде на чемпионате Европы и в официальных турнирах не встречались. Обе предыдущие встречи носили товарищеский характер. Коэффициенты букмекеров на победу сборной Нидерландов — 1.65, ничью — 4.00, победу сборной Украины — 5.90.

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