Евросоюз объявит Великобритании торговую войну

Европейские лидеры предупредят премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности начать торговую войну с королевством, пишут британские СМИ.

Эта тема будет поднята на полях саммита G7, открывшегося в пятницу в английском графстве Корнуолл, приводит ТАСС материал The Times. В ходе личных встреч с главой британского правительства ее намерены затронуть как глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, так и канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Причиной очередного обострения отношений Соединенного Королевства с континентом является сложная ситуация, сложившаяся вокруг протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

Великобритания заявляет о готовности в одностороннем порядке пересмотреть одно из положений документа, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию.

Евросоюз, со своей стороны, готов ответить на такой шаг торговыми санкциями, а попытки сторон найти решение, которое устроило бы и Лондон, и Брюссель, пока не дают результатов.