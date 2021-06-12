НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз объявит Великобритании торговую войну

Источник:
ТАСС
123 1
Фото: © Sibnet.ru

Европейские лидеры предупредят премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности начать торговую войну с королевством, пишут британские СМИ.

Эта тема будет поднята на полях саммита G7, открывшегося в пятницу в английском графстве Корнуолл, приводит ТАСС материал The Times. В ходе личных встреч с главой британского правительства ее намерены затронуть как глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, так и канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Причиной очередного обострения отношений Соединенного Королевства с континентом является сложная ситуация, сложившаяся вокруг протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

Великобритания заявляет о готовности в одностороннем порядке пересмотреть одно из положений документа, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию.

Евросоюз, со своей стороны, готов ответить на такой шаг торговыми санкциями, а попытки сторон найти решение, которое устроило бы и Лондон, и Брюссель, пока не дают результатов.

Еще по теме
Банк России повысил ключевую ставку
Слежку установят за денежными переводами из-за границы
Биткоин впервые официально признали платежным средством
Деньги порадовали россиян сильнее крепкой семьи
смотреть все
Экономика #Деньги #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный красноярский водитель сжег авто назло ГИБДД
Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети
Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике
Ласточки оккупировали стройку ЛДС в Новосибирске
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
12 июня 19:00
(МСК)
Дания
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция 0
Италия 3
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 18 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • gusaley — 10 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

WSG0600-164-164

Почему список родни не полон, где остальные родственники, как избранники народа, просим изложить.
Sibnet.Ru