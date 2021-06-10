Определено место встречи Путина и Байдена

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — отметило ведомство в своем сообщении в Twitter.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden and Putin on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

Встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

И в Москве, и в Вашингтоне ранее призывали воздержаться от чрезмерных ожиданий от этих переговоров.