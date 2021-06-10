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Определено место встречи Путина и Байдена

Источник:
РИА Новости
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Фото: Cc1698 / CC BY-SA 4.0

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — отметило ведомство в своем сообщении в Twitter.

Встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

И в Москве, и в Вашингтоне ранее призывали воздержаться от чрезмерных ожиданий от этих переговоров.

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