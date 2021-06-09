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ГИБДД захотела снизить скорость в городах до 30 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 километров в час до 30 километров в час, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 километров в час», — цитирует Митрошина ТАСС.

Митрошин также отметил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

«Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 километров в час сделать 30 километров в час, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять», — заключил он.

Начальник Научного центра БДД считает, что нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, и только после этого можно говорить о снижении скоростного режима.

Тема: Дорожные войны
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Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

all busy

Все правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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