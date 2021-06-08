Пропавших людей разыщут по геопозиции

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, при этом суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего.

В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации.

Как отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, таким образом законодатели дают «возможность оперативного и незамедлительного розыска людей». Кроме того, доработанная версия документа снимает противоречие между положениями законопроекта и конституционными гарантиями на тайну связи и неприкосновенность частной жизни.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что в ходе поисковых работ «счет идет на часы, промедление может стоить человеку жизни». «Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда», — прокомментировал он.