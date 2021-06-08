Органы опеки ответят за семью под Новосибирском, где дети ели окурки

Уголовное дело о халатности возбуждено в Новосибирской области после обнародования видео, где многодетная семья живет в антисанитарных условиях, ребенок пьет воду с плиты и ест окурки.

На прошлой неделе силовые структуры начали проверку по факту опубликованного в соцсетях видео о жизни многодетной семьи из деревни Долгово Тогучинского района. В кадре видно, что малыши находятся ночью дома одни, один из них ест сигаретные «бычки». В семье росло семеро детей, старшему уже 19 лет, но он инвалид и не может жить сам.

«Семья с 2019 года состоит на учете … и отнесена к категории находящихся в социально-опасном положении в связи с употреблением матерью спиртных напитков и оставлении детей без присмотра», – сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, за два года органы системы профилактики и полиция не обращали должного внимания на ситуацию и положение семьи, никак не помогли женщине, которая воспитывает детей одна.

Этой весной мать пыталась изменить условия проживания и уехать к родным в соседний регион, но у нее не хватало денег на жизнь там, поэтому семье пришлось вернуться в Долгово.

Следствие также сообщило, что на текущий момент « все дети помещены для обследования, реабилитации и оказания необходимой помощи социальные учреждения».

Уголовное дело расследуется по статье «Халатность». Сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания населения по Тогучинскому району и подразделения по делам несовершеннолетних районного отдела полиции грозят аресты или штрафы.