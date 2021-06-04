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Мать в сибирской деревне оставила семерых детей с окурками вместо еды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прокуратура Новосибирской области начала проверку многодетной семьи в Тогучинском районе, где дети оставались дома одни без воды и еды. Общественница Татьяна Осадчая опубликовала видео, где малыши ночью дома одни, один из них ест сигаретные «бычки»

«Сьемка сделана в 3 часа ночи! Дети одни, мать где-то "отдыхает".. Просто вдумаитесь.. Ребенок пьет воду С ПЛИТЫ! Не из чаиника, кулера или бутылки, а с ПЛИТЫ! А потом все это дело закусывает бычками сигарет. Все дети голодные, грязные, с ссадинами… Даже страшно представить, что у деток со здоровьем», – написала общественница.

В семье, которая живет в деревне Долгово Тогучинского района, семеро детей. У старшего серьезные проблемы со здоровьем. По данным Осадчей, дети – от разных отцов, мать получает на них алименты и пособия и пропивает.

В пятницу прокуратура региона сообщила о начале проверки по факту публикаций в соцсетях. Ведомство даст оценку органам опеки и законности назначения, выплат и использования женщиной пособий на своих детей.

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ЦитатаПутин в ответ отметил, что не играет, а только делает вид, что умеет это делать. - неплохо он так...

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Uynachalnica

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BumBumBum

Зачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...
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