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Россия запустит на орбиту Земли космический телескоп

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia

Россия выделила более двух миллиардов рублей на создание российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», говорится в материалах «Росатома»

На изготовление и испытания бортового комплекса научной аппаратуры для космического телескопа и наземного научного комплекса потратят 2,2 миллиарда рублей. Работы планируется выполнить к ноябрю 2025 года, приводит материалы российской космической госкорпорации.

Ранее на создание научной аппаратуры были выделены 1,36 миллиарда рублей в 2015-2017 годах и 2 миллиарда рублей в 2017-2021 годах.

Обсерватория «Спектр-М» (проект "Миллиметрон") с десятиметровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.

С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем «Ангара» с космодрома Восточный в 2029 году.

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