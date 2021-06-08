Артисты посмеялись над участием Бузовой в спектакле МХАТа

Представители искусства в шуточной форме оценили участие телеведущей Ольги Бузовой в постановке МХАТа «Чудесный грузин».

Спектакль «Чудесный грузин» расскажет о молодости и пути к власти Сталина. Ольга Бузова сыграет в постановке роль Беллы Шанталь, «певицы кабаре и корпоративов», «вызывающей у всех усмешку», которая по сюжету станет шпионкой, «Матой Хари — умной, хитрой» и спасет Сталина, рассказал худрук театра Эдуард Бояков «Комсомольской правде».

Мнение о перевоплощении Бузовой высказала актриса Настасья Самбурская. Она написала в stories Instagram, что есть два театра — МХАТ и МХТ, и для сравнения в МХТ играет Рената Литвинова. Тем самым Самбурская принизила значимость театральной сцены, где появится Бузова.

Писатель и сценарист Александр Ципкин вспомнил о нелепых коллаборациях серьезных организации и блогеров, например, Дани Милохина и «Сбера». Сюда же он отнес Бузову и МХАТ.

«Мне даже интересно, кто станет третьим всадником этого апокалипсиса для особо хрупкой и ранимой интеллектуальной аудитории», — написал Ципкин в Instagram.

Согласно договору театра с Ольгой Бузовой, опубликованном на сайте госзакупок, артистка получит почти полмиллиона рублей за участие в постановке. Певица должна провести шесть репетиций, за которые получит 234 тысячи рублей, и отыграет два спектакля за 232 тысячи рублей.