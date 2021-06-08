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Полиция определила правила доставки пьяниц в вытрезвители

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Утверждены правила доставки пьяных граждан в вытрезвители, восстановление которых началось в России с января 2021 года. Кто рискует оказаться в платных учреждениях для вытрезвления, стоит ли ждать уличных облав и как новый закон защитит подвыпивших прохожих от полицейского произвола?

Медицинские вытрезвители ликвидировали в России с января 2012 года в рамках реформы МВД, как непрофильные учреждения. Но это обернулось новыми проблемами, которые теперь предстоит решить вытрезвителям нового формата.

Подобранных на улицах пьяниц стали доставлять в больницы. По данным МВД, ежегодно медучреждения страны получают более 900 тысяч таких «пациентов». 

При этом 75% из них не нуждаются в медпомощи. В результате больницы выступают в роли ночлежки для алкоголиков, что приводит к недовольству врачей, трезвых пациентов и мешает выполнению прямых задач медучреждений. 

Кроме того, по статистике того же МВД, после закрытия вытрезвителей резко начало расти количество преступлений, совершенных с участием пьяных граждан, буквально за несколько их число выросло на 35%. 

Кого повезут трезветь

Забирать пьяных разрешили с улиц, стадионов, вокзалов, аэропортов, железнодорожных станций, парков, поездов и других общественных мест.

Согласно подписанному главой МВД Владимиром Колокольцевым приказу, отправлять в вытрезвители из общественных мест будут тех, кто не способен «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», это главный критерий. Речь идет о людях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, сознание которых затуманено максимально. 

То есть главное отличие от старой системы — если человек ориентируется в обстановке и внятно отказывается от поездки в вытрезвитель, полицейские должны отступить, даже если гражданин явно выпил. Чтобы стать клиентом учреждения, потребуется согласие на эту «услугу», либо беспомощное состояние.

Одного заявления полицейских, что человек согласился на вытрезвление, будет недостаточно — от гражданина потребуется подписать соответствующий документ. Если пьяный находится в совершенно беспомощном состоянии, его согласие оформят позднее, уже после «приемки» в специализированное учреждение.

Помощь и охрана имущества

Срок временного пребывания в вытрезвителе не должен превышать 24 часов, этого времени достаточно, чтобы протрезветь даже в случае очень сильного опьянения. При наступлении «естественного вытрезвления» человек сможет досрочно покинуть учреждение. Если срок истекает ночью, гражданину разрешат дождаться утра.

При необходимости сотрудники полиции должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую помощь, а также обеспечить сохранность их имущества, следует из приказа главы ведомства. Кроме этого, сотрудники МВД должны в произвольной форме составить акт с информацией о человеке в состоянии опьянения.

По данным МВД, за 2020 год более 50 тысяч подвыпивших граждан были избиты или ограблены, около 10 тысяч погибли от переохлаждения. 

В определенных случаях забрать пьяного в вытрезвитель теперь могут прямо из жилища, для этого потребуется письменное заявление людей, находящихся в этом помещении. Быть родственником для такого заявления необязательно.

Но в этом случае полицейские сначала оценят, способен ли пьяный причинить вред жизни и здоровью людей, нанести ущерб имуществу. Если выпивший мирно спит, а его жена вызвала полицейских и требует «наказать» мужа, то правоохранители такое заявление не примут.

Для безопасности процедура «доставки» разрешается только в том случае, если сотрудников полиции минимум двое. Они также обязаны досмотреть пьяного на наличие оружия и потенциально опасных предметов перед поездкой в вытрезвитель.

Платно или бесплатно?

Принятый Госдумой в конце 2020 года закон возрождает в России систему вытрезвителей на базе государственно-частного и государственно-муниципального партнерства — такие заведения разрешили открывать с 1 января 2021 года.

Для бизнеса это может стать прибыльным делом — каждая ночевка в вытрезвители будет для гражданина платной. Правда, правила работы таких специализированных организаций утвердят на федеральном уровне, поэтому частники не смогут сами устанавливать цены на свои услуги.

Предполагается, что цена за ночь в вытрезвителе будет отличаться в зависимости от региона. По предварительной оценке, ночь в вытрезвителе в среднем обойдется гражданину в 1,5 тысячи рублей. Но при желании регионы смогут сделать такие учреждения бесплатными.

Член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев посчитал возрождение сети вытрезвителей «правильной и грамотной» мерой властей, которая должна переродиться в систему оказания социальной помощи.

«Когда гражданина довозят в такое социальное учреждение, там дают возможность выспаться, пройти систему вытрезвления так называемую, а потом при необходимости пройти реабилитацию полного цикла. Такие возможности государство тоже должно давать», — сказал он в интервью RT.

Тема: Правила жизни
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