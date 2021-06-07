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Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко впервые в истории попытается установить мировой рекорд, сдвинув с места «чертово колесо», сообщил лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

Попытка установления мирового рекорда состоится 22 июня в подмосковных Люберцах, где Остапенко попытается перетянуть «чертово колесо» высотой 41 метр и весом более 110 тонн за веревку, опираясь только на основание самого колеса обозрения.

«Ранее стронгмены, чтобы установить свои рекорды, перемещали "чертово колесо", толкая кабины и используя всю массу тела и возможности всех групп мышц, при этом и вес, и высота самого агрегата были намного меньше. В нашем случае спортсмен будет иметь намного меньше возможностей, используя только один канат, за который можно будет тянуть "колесо", упираясь ногами в его основание», — цитирует Агаджаняна РИА Новости.

Прибавляет сложности в выполнении данного уникального достижения и то, что приводной узел в современных «чертовых колесах» не дает свободный ход колеса обозрения, как это было возможно раньше.

«То есть чтобы сдвинуть его хотя бы на несколько сантиметров, атлету придется изрядно попотеть, не говоря о неимоверных усилиях, которые необходимо приложить, чтобы сдвинуть его на несколько метров», — отметил Агаджанян.

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