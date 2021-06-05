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Россия запретила экспорт гречки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия с 5 июня ввела временный запрет на вывоз гречки, ограничение будет действовать до 31 августа, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В установленный период из России нельзя вывозить гречиху, крупу грубого помола, обрушенное гречневое зерно. Правительство ввело ограничение, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

Временный запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, транзитные товары, поставки, обеспечивающие деятельность российских воинских формирований за рубежом и организаций на Байконуре и Шпицбергене.

Подчеркивается, что текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой.

Так, в прошлом году урожай гречихи в России достиг 892 тысячи тонн — это на 13,5% выше показателя предыдущего года. При этом с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в некоторые страны существенно увеличился.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, среди основных импортеров российской гречки — Китай, Латвия, Украина, Литва и Япония. В частности, с июля 2020 года по апрель 2021 года ее поставки гречки из России в Китай составили более 26 тысяч тонн.

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