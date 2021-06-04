США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории. Текст беседы распространен на сайте Госдепа.

«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку и ее главари находились в России и находятся в России», — приводит РИА Новости слова Блинкена.

По его словам, «на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось».

«Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства — не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности», — добавил Блинкен.