Обвинение не показало, как пожарный спас бы 37 людей в «Зимней вишне»

Действия пожарного Сергея Генина, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, были направлены на поиск и спасение людей, состава преступления нет, заявила адвокат Светлана Тарасюк на очередном заседании суда.

«В обвинении заложено, что у Генина была реальная возможность спасения 37 человек, находящихся в кинозале №2. <...> Хочу обратить внимание суда, что само следствие не расписывает в обвинении, каким образом должен был действовать Генин в составе своего звена ГДЗС, чтобы осуществить реальную, по мнению следствия, возможность», — цитирует ТАСС Тарасюк.

Она подчеркнула, что Генина обвиняют в том, что он не организовал спасение 37 погибших человек из кинозала на четвертом этаже ТРЦ, однако у него были объективные причины, по которым он не мог этого сделать, в том числе сильное задымление, полное отсутствие видимости, быстрое распространение дыма и огня.

Тарасюк также отметила, что Генин неоднократно заходил на четвертый этаж, что свидетельствует о том, что действия подзащитного, а также его звена ГДЗС были направлены на поиск и спасение людей. Сам Генин с позицией адвоката согласился, попросил суд его оправдать. Вину в суде он не признал.

По версии гособвинения, Генин, прибыв на пожар, последовал вместе со своим звеном за охранником ТЦ к очагу пожара, а не в кинозалы, где находились люди, и потерял необходимое для спасения время. Прокурор запросил для пожарного пять лет лишения свободы в колонии общего режима.