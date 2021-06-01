НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Обвинение не показало, как пожарный спас бы 37 людей в «Зимней вишне»

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Фото: © ГУ МЧС России по Кемеровской области

Действия пожарного Сергея Генина, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, были направлены на поиск и спасение людей, состава преступления нет, заявила адвокат Светлана Тарасюк на очередном заседании суда.

«В обвинении заложено, что у Генина была реальная возможность спасения 37 человек, находящихся в кинозале №2. <...> Хочу обратить внимание суда, что само следствие не расписывает в обвинении, каким образом должен был действовать Генин в составе своего звена ГДЗС, чтобы осуществить реальную, по мнению следствия, возможность», — цитирует ТАСС Тарасюк.

Она подчеркнула, что Генина обвиняют в том, что он не организовал спасение 37 погибших человек из кинозала на четвертом этаже ТРЦ, однако у него были объективные причины, по которым он не мог этого сделать, в том числе сильное задымление, полное отсутствие видимости, быстрое распространение дыма и огня.

Тарасюк также отметила, что Генин неоднократно заходил на четвертый этаж, что свидетельствует о том, что действия подзащитного, а также его звена ГДЗС были направлены на поиск и спасение людей. Сам Генин с позицией адвоката согласился, попросил суд его оправдать. Вину в суде он не признал.

По версии гособвинения, Генин, прибыв на пожар, последовал вместе со своим звеном за охранником ТЦ к очагу пожара, а не в кинозалы, где находились люди, и потерял необходимое для спасения время. Прокурор запросил для пожарного пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
Прокурор запросил до 15 лет для обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Экс-чиновник рассказал, как выдавали разрешение на ввод «Зимней вишни»
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Журналист на примере «Зимней вишни» показал проблемы России
смотреть все
Кузбасс #Громкое дело #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Обвинение не показало, как пожарный спас бы 37 людей в «Зимней вишне»
Владельца батута задержали на Алтае после ЧП с детьми
Дело о хищениях в центре Мешалкина передали в суд
Резкие перепады температур ожидаются в Бурятии
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Nintendo выпустит новую игровую консоль Switch
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 июня 16:15
(МСК)
Словакия
Чехия
1 июня 16:15
(МСК)
Италия
США
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 12:15
(МСК)
Швейцария 6
Великобритания 3
1 июня 12:15
(МСК)
Канада 2
Финляндия 3
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Евгений Коновалов 675591 — 93 баллa
  • Magicc — 92 баллa
  • polim10 — 91 балл
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
28
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
26
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
25
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
25
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Sibnet.Ru