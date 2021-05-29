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NASA показало аномальные облака на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Необычные для атмосферы Красной планеты сияющие облака удалось запечатлеть марсоходу Curiosity, снимки опубликованы на официальном сайте NASA.

Появление облаков в тонкой и сухой атмосфере Марса само по себе явление аномальное. Обычно облака находятся в районе экватора планеты в самое холодное время, когда планета максимально удаляется от Солнца.

Однако ученые обратили внимание, что еще в январе над Curiosity образовались тонкие облака. Они заполнены кристаллами льда, которые рассеивали свет заходящего Солнца, поэтому довольно эффектно выглядят.

Большинство облаков парят на высоте не более 60 километров от поверхности Марса и состоят из водяного пара. Однако аномальные облака находятся выше. Скорее всего, они состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.

Полученные снимки позволят ученым лучше понять, как формируются облака в марсианской атмосфере. Специалисты рассчитывают, что в ближайшее время Curiosity соберет дополнительную информацию, связанную с данными образованиями.

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