Штормовое предупреждение объявили в Омске

Синоптики в Омске объявили штормовое предупреждение из-за опасных погодных явлений – сильного ветра, дождя с грозами и града, сообщил в среду пресс-центр городской администрации.

Как сообщили власти города со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС», во второй половине дня в среду в Омской области местами ожидаются опасные явления: очень сильный ветер порывами 25-27 метров в секунду, крупный град, дождь, гроза. Такая же погода будет и в ночь на четверг.

«В Омске могут быть кратковременные осадки и шквалистый ветер, в связи с чем не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, а также возможным повреждением (обрывом) линий связи и электропередач», – предупредили власти.