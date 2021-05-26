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Штормовое предупреждение объявили в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Синоптики в Омске объявили штормовое предупреждение из-за опасных погодных явлений – сильного ветра, дождя с грозами и града, сообщил в среду пресс-центр городской администрации.

Как сообщили власти города со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС», во второй половине дня в среду в Омской области местами ожидаются опасные явления: очень сильный ветер порывами 25-27 метров в секунду, крупный град, дождь, гроза. Такая же погода будет и в ночь на четверг.

«В Омске могут быть кратковременные осадки и шквалистый ветер, в связи с чем не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, а также возможным повреждением (обрывом) линий связи и электропередач», – предупредили власти.

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