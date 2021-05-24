Малышева поделилась рецептом шашлыка без канцерогенов

Приготовление шашлыка на мангале приводит к образованию канцерогенов, телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» рассказала о том, как снизить образование этих вредных веществ.

Канцерогены — вещества, которые выделяются при жарке, и могут приводить к раку. Малышева отметила, что шашлыки из-за этого становятся вредным продуктом. Ученые предложили несколько способов, чтобы снизить количество канцерогенов, о них и рассказали в программе.

Так, кусочки шашлыка должны быть маленькие, чтобы меньше был контакт мяса с огнем, что снижает число канцерогенов.

«Ученые сравнили два вида маринада. Один на основе вина, а второй на основе пива. Если мариновать мясо несколько часов, уменьшает концентрацию на 40%, а в пиве на 80%. Но мариновать надо шесть часов минимум», — сказала Малышева.

Также она предложила, перед тем, как жарить мясо на мангале, «пропарить» его в микроволновке две минуты. А затем надо вылить жидкость, которая образовалась в момент приготовления. Тогда канцерогенов при жарке на огне будет образовываться меньше.