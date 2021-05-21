Lada Granta получила управление со смартфона

Lada Granta первой из машин АвтоВАЗа получила опцию управления со смартфона — ее подключили к телематической платформе Lada Connect, сообщила пресс-служба компании.

Новая телематическая система Lada Connect стоит от 12 тысяч рубле, это плата за установку и три года обслуживания.

Автовладельцы смогут через установленное в смартфоне приложение (Android или iOS) открывать двери и багажник, прогревать салон или запускать кондиционер, запускать двигатель, световой и звуковой сигналы.

В дистанционном режиме доступны проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля. Также Lada Connect позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени.

Lada Connect предлагалась и ранее — с 2018 года, однако это была опция, продаваемая и устанавливаемая дилерами. Теперь машину с таким комплексом выпускает сам завод.