ФСИН задумалась о замене мигрантов заключенными

Российских заключенных можно использовать активнее на тех работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

«Недавно Владимир Владимирович встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», — цитирует РИА Новости Калашникова.

Глава ФСИН уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.

Калашников подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

К 2021 году в России насчитывается 483 тысяч заключенных. 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.