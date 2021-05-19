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Чемпионат начинается: чего ждать от «Красной машины»?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ФХР
Два поражения россиян на Чешских хоккейных играх Евротура расстроили болельщиков настолько, что многие потеряли надежду на выход сборной России даже в четвертьфинал чемпионата мира. Невысоко оценивают шансы на золото и букмекерские конторы. Но прогнозы спортивных экспертов на выступление «Красной машины» на ЧМ-2021 несколько оптимистичнее...

Штаб сборной заявил на чемпионат 26 игроков, еще два места оставлены для нападающего и вратаря из НХЛ. По индивидуальной программе тренируются еще пять хоккеистов (вратарь, защитник и трое нападающих).

«У нас в ФХР мощная аналитическая и скаутская служба. Вся информация из нее попадает в тренерский штаб. Поэтому и пригласили именно этих игроков. Как видите, не только из СКА. Из других клубов ребята тоже есть. Выбирали тех, кто находится в хорошей форме и соответствует нашей стратегии», — говорил главный тренер сборной Валерий Брагин о принципах формирования команды.

Состав сборной 

Вратари вызывают опасение

«Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд», — высказался после заключительного этапа Евротура президент ФХР Владислав Третьяк.

«Пока вызывает опасение игра вратарей. Они играют средне», — поддержал пессимистичный настрой известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд.

Тот же самый эпитет — средняя игра — использовал и экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. «Когда получаешь игровую практику только по чайной ложечке, трудно ждать значительного прогресса. А практика была разве что у Самонова. То игровое время, которое получали Бочаров и Федотов, вообще кот наплакал. Поэтому мы сейчас и оказались в состоянии, что ждем приезда кого-то из НХЛ», — сказал он в интервью «Известиям».

«Возможно, энхаэловцы и наших вратарей разгрузят. Чтобы хотя бы вторых бросков по воротам было меньше. С первым-то вратарь сам обязан справляться. А вот при добиваниях защитники должны подчищать. Если это произойдет, то наши голкиперы, хочется надеяться, увереннее заиграют, — выразил надежду Вайсфельд .

Он добавил, что у вызванных из НХЛ защитников уже есть опыт игры за сборную. Поэтому они должны действовать хладнокровно и уверенно, помогая вратарю.

Проблема с центрфорвардами

Анализируя состав сборной России, хоккейные эксперты отмечают дефицит центральных нападающих. Он носит хронический характер и типичен для российской команды даже в самые удачные по комплектованию сезоны.

«Слабое звено команды — центрфорварды. Травма вывела из строя Вадима Шипачева, вокруг которого строилась бы и команда, и первое звено, что усложнило кадровую ситуацию», — заявил Russia-Hockey.ru один из известных спортивных функционеров Андрей Бельмач.

Олимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов в комментарии для Russia-Hockey.ru отметил, что Григоренко, который в «Коламбусе» играет на фланге, не хватает практики центрального. Он считает, что крепкого уровня центр — Шалунов, а молодому Морозову главное — не стушеваться.

«Состав нападения мне нравится. Уверен, поможет тройка из ЦСКА, Григоренко заиграет в качестве центрфорварда. И надеюсь, что после травмы восстановится Тимкин, с которым будет хорошее силовое звено», — высказал мнение «Известиям» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.

По мнению Светлова, команде стоит продолжать действовать в атакующем стиле, агрессивно, «даже имея некоторые пробелы в составе и в частности в атаке». 

Несмотря на то, что сейчас в сборной нет звезд и явных лидеров, Россия все равно может рассчитывать на самые высокие места.

«Суперсоставов в Риге во время пандемии ни у кого не будет. Повторюсь, давайте вспомним сборную Финляндии на предыдущем чемпионате мира, и все вопросы сразу отпадут. Ну вот, они на что в Словакии рассчитывали? Их никто всерьез даже не воспринимал. Поэтому многое будет зависеть от того, как коллектив сплотится, насколько мы правильно тактически против конкретных соперников сыграем. Какая будет самоотдача…» — порассуждал Вайсфельд.

Полное расписание матчей

Прогнозы букмекеров

Сборная России является, по мнению букмекеров, главным фаворитом группы А. Коэффициент 2,40 на первое место россиян на групповом этапе предлагает букмекерская компания «Бетсити». На то, что сборная России не сможет выиграть групповой этап, коэффициент составляет 1,53.

Невыход из группы в букмекерской компании «Лига Ставок» оценили коэффициентом 25,00.

В «Фонбет» предлагают поставить на выход подопечных Валерия Брагина в полуфинал с котировкой 1,33. Вероятность завоевания золотых медалей чемпионата оценена примерно в 22% или коэффициентом 4,50.

Sibnet.ru открыл традиционный конкурс прогнозов. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей чемпионата. За точно угаданный счет, угаданного победителя и разницу шайб начисляются баллы. Десять наиболее удачливых участников получат главные призы. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.

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Uynachalnica

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aevaev

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И одной то, даже половины не провакцинировали...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)
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