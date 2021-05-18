Россия рассмотрит целесообразность строительства нового авианосца

Военно-промышленная комиссия (ВПК) России при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы оценит целесообразность строительства нового авианосца, рассказал член коллегии (ВПК) и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения. — Прим. ред.) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», — сказал Поспелов в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, однако некоторые потребуется доработать

«Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе, системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель», — отметил Поспелов.

Сейчас я в составе ВМФ России только один корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль ввели в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. Сейчас он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.