НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия рассмотрит целесообразность строительства нового авианосца

Источник:
РИА Новости
169 2
Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Военно-промышленная комиссия (ВПК) России при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы оценит целесообразность строительства нового авианосца, рассказал член коллегии (ВПК) и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения. — Прим. ред.) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», — сказал Поспелов в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, однако некоторые потребуется доработать

«Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе, системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель», — отметил Поспелов.

Сейчас я в составе ВМФ России только один корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль ввели в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. Сейчас он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.

Еще по теме
Россия выведет из состава флота легендарные атомные «дельфины»
Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе с офисами СМИ. ВИДЕО
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Бесшумную российскую подлодку признали угрозой флоту НАТО
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бездомные собаки 400 раз за год напали на забайкальцев
Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее
Дело о смертельной вечеринке в Академгородке дошло до суда
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин потребовал переписать домашних животных
Власти согласовали, как забирать пьяных с улиц и из домов
Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube
Несуществующий хэтчбек Lada Vesta засветился на видео
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал Украину «анти-Россией»
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых
Sibnet.Ru