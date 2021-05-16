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Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, "авось" в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — приводит ТАСС с лова Мурашко.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в России уже началась третья волна пандемии, с ней же он связал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в последние дни в некоторых регионах страны.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 940 245 случаев заражения, выздоровели 4 556 073 человека, умер 115 871.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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